ACCIDENTE EN EL KM 144 DE LA AUTOVÍA
PERSONAL DE ESTA JEFATURA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 144 DE LA AUTOVÍA, LUGAR DONDE IMPACTAN DOS RODADOS UN RENAULT CLIO QUE ES CONDUCIDO POR UN ELISENSE DE 36 AÑOS ES COLISIONADO POR DETRÁS POR UN VOLKSWAGEN VOYAGE, QUE ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 40 AÑOS, DOMICILIADO EN PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES EL CONDUCTOR DEL CLIO EN TANTO LOS OCUPANTES DEL OTRO RODADO RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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