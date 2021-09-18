ACCIDENTE EN COLÓN – MOTO IMPACTA A PEUGEOT BÓXER- JOVEN RESULTA LESIONADO
EN LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES 12 DE ABRIL Y PRESIDENTE ILLIA, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA MOTO, KELLER 150 CC, CON DOS OCUPANTES. UNA FEMENINA DE 30 AÑOS Y UN JOVEN DE 19 AÑOS COLISIONARON UNA CAMIONETA PEUGEOT BÓXER QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADA. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL MASCULINO RESULTÓ CON LESIONES Y DEBIÓ SER TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN.
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