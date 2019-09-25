ACCIDENTE EN CALLE 2 DE ABRIL Y RUTA 130
PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ, INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CALLE 2 DE ABRIL Y RUTA 130, LUGAR DONDE IMPACTAN UN VOLKSWAGEN GOL, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 22 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO CORVEN ENERGY 110 CC, GUIADA POR UN CIUDADANO DE 19 AÑOS, QUIEN COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES Y FUE TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON.
Fotos: Bomberos Voluntarios San José
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415