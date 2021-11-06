ACCIDENTE EN BARRIO EL BRILLANTE, UN MASCULINO RESULTÓ CON LESIONES TRAS IMPACTAR UN AUTO Y UNA MOTO
SIENDO LAS 13:00 HS APROXIMADAMENTE PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA, INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN 2 DE ABRIL E ITAICORÁ, LUGAR DONDE COLISIONÓ UN VW POLO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 36 AÑOS Y UNA ROUSER BAJAJ 200, GUIADA POR UN MASCULINO DE 23 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE OTRO DE 42 AÑOS. COMO CONSECUENCIA ESTE ÚLTIMO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES (CONTUSIÓN EN PIERNA DERECHA).
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