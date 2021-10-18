ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR UN CAN EN LA CLARITA
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE SUB COMISARIA LA CLARITA INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA PROVINCIAL 23 KM 19,5
PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA YBR 125, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, EL QUE CIRCUNSTANCIALMENTE COLISIONÓ CON UN CAN LO QUE LE PRODUCE LA CAÍDA AL CAMINO; RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES, DADO QUE SUFRIÓ FRACTURA DE CLAVÍCULA IZQUIERDA .SE INFORMÓ A LA FISCALÍA EN TURNO, A CARGO DR. ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DISPUSO QUE SE INICIEN ACTUACIONES DE RIGOR.-
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