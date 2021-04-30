ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE DOS MOTOCICLETAS EN BARRIO “EL BRILLANTE”
EN LA FECHA Y SIENDO LAS 17:30 HORAS PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA EL BRILLANTE, TOMA CONOCIMIENTO E INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES BARD Y MORARD , ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA 110, QUE CIRCULABA DE NORTE A SUR CONDUCIDO POR UN JOVEN MENOR DE EDAD, DE 16 AÑOS, MIENTRAS TANTO EL OTRO RODADO,MARCA HONDA DAX,CONDUCIDA POR MASCULINO DE 19 AÑOS DE EDAD Y SU ACOMPAÑANTE UNA FEMENINA DE 17 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABAN POR CALLE MORARD EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN ESTE-OESTE , POR MOTIVO Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON. A RAÍZ DEL ACCIDENTE LOS TRES JÓVENES FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON, SIENDO LAS LESIONES DE CARÁCTER LEVES.LA MOTO MARCA HONDA DAX, FUE RETENIDA POR INSPECCIÓN MUNICIPAL POR NO POSEER EL CARNET DE CONDUCIR.
INTERVINO EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL DE LA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA, MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO Y PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL.
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