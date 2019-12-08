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ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA

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PERSONAL POLICIAL INTERVIENE A RAÍZ DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CALLE OLAVARRÍA CASI JOSÉ MOIX, CUANDO UN UNA RENAULT EXPRESS CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 50 AÑOS DE EDAD POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTA A UNA CIUDADANA DE 61 AÑOS QUE SE CONDUCIDA DE MANERA PEATONAL CRUZANDO LA CALLE DE FORMA TRANSVERSAL. COMO CONSECUENCIA ESTA ÚLTIMA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, FUE TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN ROQUE DE VILLA ELISA.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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