ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA:
EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 19:40 HORAS PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN AVENIDA LIBERTAD Y CALLE OLAVARRÍA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL CHEVROLET, MODELO AVEO, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 59 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA POR AVENIDA LIBERTAD EN SENTIDO NORTE-SUR Y AL DOBLAR POR CALLE OLAVARRÍA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO CRYPTON, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 38 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA EN DIRECCIÓN CONTRARIA POR AVENIDA LIBERTAD. ESTO SE HABRÍA PRODUCIDO DEBIDO AL TRASPASO DE UN CARRIL A OTRO POR PARTE DEL AUTOMOTOR.
EL CONDUCTOR DE LA MOTO FUE ASISTIDO POR PERSONAL DE EMERGENCIAS (SAME) Y TRASLADADO AL NOSOCOMIO LOCAL, CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA EN HOMBRO DERECHO).
SE DIO INTERVENCIÓN AL MÉDICO POLICIAL EN TURNO, DIVISIÓN CRIMINALISTICA, MECANICO EN TURNO.TODO LO ACTUADO CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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