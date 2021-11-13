ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA
EN LA MAÑANA DE ESTE VIERNES, ALREDEDOR DE LAS 11:30 HORAS PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE AVENIDA GUIFFREY AL 1000, PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA PALIO WEEKEND, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 72 AÑOS DE EDAD QUIEN AL SALIR MARCHA ATRÁS DE SU GARAGE COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA BAJAJ DOMINAR, MODELO A.125 MUS, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 53 AÑOS QUE CIRCULABA POR LA AVENIDA EN MENCIÓN. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DE LA MOTO FUE ASISTIDO Y TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL, CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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