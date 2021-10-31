ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA
EN LA MAÑANA DE LA FECHA, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES EMILIO FRANCOU Y ALVEAR QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA MOTOCICLETA KYMCO, MODELO VISAR 110 CC. DE COLOR BLANCO, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 36 AÑOS QUE CIRCULABA EN SENTIDO NORTE- SUR POR LA PRIMERA MENCIONADA, AL LLEGAR A SU INTERSECCION CON ALVEAR COLISIONA CON UN AUTOMOVIL MARCA PEUGEOT, MODELO 306, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 40 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DE LA MOTO RESULTÓ LESIONADO Y ASISTIDO POR PERSONAL DE EMERGENCIAS (SAME) Y LUEGO TRASLADADO AL HOSPITAL SAN ROQUE, CON LESIONES QUE RESULTARON SER DE CARÁCTER LEVES.
SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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