ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA
PASADAS LAS 17:00 HORAS DE ESTE SÁBADO, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN PROLONGACIÓN DE BOULEVARD SCHROEDER Y CALLE ARTURO ILLIA DE ESA CIUDAD. LUGAR QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 34 AÑOS, DOMICILIADO EN ESA CIUDAD; EL CUAL CIRCULABA POR CALLE ARTURO ILLIA EN SENTIDO, ESTE-OESTE Y COLISIONA CON OTRA CAMIONETA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK (UNIDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSE) QUE CIRCULABA POR EL BOULEVARD SCHROEDER, EN SENTIDO SUR-NORTE, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 33 AÑOS Y ACOMPAÑADO POR DOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE QUE REGRESABAN DE UNA CAPACITACIÓN EN DICHA LOCALIDAD ELISENSE, CABE DESTACAR QUE TODOS LOS INVOLUCRADOS TENÍAN COLOCADO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD, LO QUE DIO COMO RESULTADO QUE NINGUNA PERSONA RESULTE LESIONADA. AMBOS VEHÍCULOS HABRÍAN IMPACTADO EN SU PARTE LATERAL IZQUIERDA LO QUE PROVOCÓ ÚNICAMENTE DAÑOS MATERIALES; QUEDANDO DEPOSITADOS AL COSTADO DEL CAMINO. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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