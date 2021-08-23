ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA
EL PASADO SÁBADO PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 130 KM 5 Y ½ DE ESA LOCALIDAD, LUGAR DONDE UN AUTOMÓVIL MODELO PEUGEOT 307, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD , MANIFIESTA QUE CIRCULABA POR RUTA 130 DESDE DICHA CIUDAD Y AL LLEGAR AL KM ANTES MENCIONADO SE CORRE PARA LA BANQUINA PARA PODER INGRESAR A SU DOMICILIO CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 21 AÑOS DE EDAD LO IMPACTÓ EN LA PARTE DEL GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO, PROVOCANDO QUE PIERDA ESTABILIDAD Y CAIGA A LA CINTA ASFÁLTICA. PERSONAL DE EMERGENCIAS SAME TRASLADÓ AL CONDUCTOR DE LA MOTO AL HOSPITAL LOCAL, POR LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE DIO INTERVENCIÓN AL GABINETE CRIMINALISTICO, MECANICO POLICIAL , MÉDICO DE POLICÍA Y SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO.-
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