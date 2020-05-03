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ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ

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EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VISPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MALVINAS ARGENTINAS E ITUZAINGÓ ENTRE UNA ZANELLA 50 CC CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD Y UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 39 AÑOS. COMO CONSECUENCIA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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