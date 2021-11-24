ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ
EN LA TARDE DE AYER, APROXIMADAMENTE A LAS 16:30 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 130 (EX 26) Y LOS INMIGRANTES. UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT MODELO FLUENCE CONDUCIDO POR UN CIUDADANO PARAGUAYO, DE 55 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN BARRIO EL COLORADO DE LA CIUDAD HOMÓNIMA, CIRCULABA EN SENTIDO OESTE-ESTE POR DICHA VÍA, AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN MENCIONADA GIRA HACIA EL CARDINAL NORTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER ES COLISIONADO DESDE ATRÁS POR UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA, MODELO XR, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, TAMBIÉN DOMICILIADO EN SAN JOSE, QUE CIRCULABA EN EL MISMO SENTIDO. EL MOTOCICLISTA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL, DONDE FUE EXAMINADO RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES,EN TANTO QUE EL CONDUCTOR DEL AUTO NO SUFRIÓ LESIONES. SE DIO ADEMÁS INTERVENCIÓN AL PERSONAL DE DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA.
__
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415