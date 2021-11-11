ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSE
EN LA MAÑANA DE ESTE JUEVES, A LAS 08:00 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE 3 DE FEBRERO Y RIVADAVIA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL, MARCA RENAULT 12, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 75 AÑOS DE EDAD EL QUE CIRCULABA POR CALLE 3 DE FEBRERO SENTIDO ESTE-OESTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CALLE RIVADAVIA COLISIONÓ CON UN VEHÍCULO MARCA RENAULT TORINO CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 22 AÑOS QUE TRANSITABA POR CALLE RIVADAVIA EN SENTIDO SUR-NORTE. SE DIO INTERVENCIÓN A PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y A LA UNIDAD DE RESCATE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSE QUIENES CONSTATARON QUE LOS CONDUCTORES NO HABRÍAN SUFRIDO LESIONES.-
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