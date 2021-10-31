ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSE
EN LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO,SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 08:30 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN CALLES ENTRE RIOS Y JOSE OBRERO DE ESA LOCALIDAD, LUGAR POR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN AUTOMÓVIL MARCA VW GOL, CONDUCIDO POR UNA JOVEN DE 21 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABA EN SENTIDO ESTE-OESTE POR CALLE JOSE OBRERO; COLISIONÓ DE FRENTE A UNA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S 10 QUE ESTABA ESTACIONADA A UNOS METROS ANTES DE LA INTERSECCIÓN CON CALLE ENTRE RIOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, LA FEMENINA FUE ASISTIDA Y TRASLADADA AL HOSPITAL LOCAL, CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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