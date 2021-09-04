ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSE
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE MITRE Y PREMAT DE ESA CIUDAD, CUANDO UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO TRACKER CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA QUE CIRCULABA POR CALLE MITRE EN DIRECCIÓN NORTE Y LLEGANDO A LA INTERSECCIÓN DE CALLE PREMAT POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER ES CHOCADO DE ATRÁS POR UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA MODELO 110 CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. PRODUCTO DE LA COLISIÓN EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA FUE TRASLADADO POR BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIA EL HOSPITAL LOCAL. INTERVINO GABINETE CRIMINALÍSTICO, INSPECCIÓN MUNICIPAL Y MÉDICO DE TURNO.-
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