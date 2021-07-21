ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ
EN HORAS DE LA TARDE PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES SAAVEDRA Y PASO DE LOS ANDES DE ESA CIUDAD, LUGAR DONDE SE PRODUCE UN CHOQUE ENTRE UNA MOTO Y UN AUTOMÓVIL.
LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN CONDUCIDA POR UNA CIUDADANA, DE 25 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA POR CALLE PASO DE LOS ANDES ES COLISIONADA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER POR UN VEHÍCULO MARCA SUZUKI, MODELO MARUTI QUE CIRCULABA POR CALLE SAAVEDRA, POR UN JOVEN DE 21 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ .LA FEMENINA FUE TRASLADADA AL HOSPITAL LOCAL,CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
INTERVINO PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, MECÁNICO POLICIAL Y MÉDICO DE TURNO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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