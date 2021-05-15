ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ
EN LA FECHA, EN HORAS DE LA MAÑANA PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ TOMÓ CONOCIMIENTO E INTERVINO EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES MAIPÚ Y RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ ENTRE UN CAMIÓN MERCEDES BENZ, CONDUCIDO POR HOMBRE DE 60 AÑOS DE EDAD EL CUAL CIRCULABA POR CALLE RAMÍREZ DE ESTE A OESTE Y POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTO ZANELLA 110, LA CUAL CIRCULABA POR CALLE MAIPÚ Y ERA CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN BARRIO PERUCHO VERNE, DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ.
EN EL LUGAR ES ATENDIDO POR EMERGENCIAS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSÉ, MANIFESTANDO QUE EL CONDUCTOR DEL RODADO POSEE LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE BRAZO IZQUIERDO).SE DIO INTERVENCIÓN A SECCIÓN CRIMINALÍSTICA, MECÁNICO POLICIAL Y A LA FISCALÍA EN TURNO.-
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