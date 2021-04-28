ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ
EN LA VÍSPERA Y SIENDO LAS 22:50 HORAS, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ, TOMA CONOCIMIENTO E INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN MASCULINO, DE 35 AÑOS DE EDAD PIERDE EL CONTROL DE UN AUTOMÓVIL MARCA FIAT, MODELO DUNA, EL CUAL CIRCULABA DE NORTE A SUR, DESDE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR HACIA SU SIMILAR CONCEPCIÓN DEL URUGUAY POR LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, ALTURA DEL KM 152, JUNTO A SU ESPOSA Y CUATRO HIJOS. DE ACUERDO A LO VERTIDO POR EL CONDUCTOR ESTO SE DEBIÓ AL REALIZAR UNA MANIOBRA BRUSCA PARA ESQUIVAR UN PEQUEÑO ANIMAL QUE SE LE CRUZARA POR LA CINTA ASFÁLTICA, LO QUE PRODUJERA EL VUELCO DEL RODADO. EN EL LUGAR TOMARON PARTICIPACIÓN BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA Y MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO. SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE LA FAMILIA ORIUNDA DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON.-
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