ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSE
SIENDO LAS 12:05 HORAS DE ESTE LUNES, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 130 (EX 26), ROTONDA A LIEBIG, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT, MODELO 306, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 35 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE POR LA CITADA VÍA. POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CB190, EN LA CUAL SE TRASLADABA UN JOVEN MENOR DE EDAD (16 AÑOS) QUE LO HACÍA EN SENTIDO SUR-NORTE INTENTANDO TOMAR POR LA RUTA MENCIONADA.
CON PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSE Y EMERGENCIAS MÉDICAS EN EL SITIO DEL SINIESTRO, MEDIANTE UNIDAD DE RESCATE, EL CONDUCTOR DEL RODADO DE MENOR PORTE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL, DONDE FUE EXAMINADO POR LOS FACULTATIVOS RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. LUEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES, LA MOTOCICLETA FUE RETENIDA POR PERSONAL DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA POR ANOMALÍAS Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA CIRCULAR. EL CONDUCTOR DEL AUTO RESULTÓ ILESO. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES.
___
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415