ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSE
EN LA MAÑANA DE LA FECHA, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN RUTA 26 Y LOS INMIGRANTES, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMOVIL, MODELO RENAULT LOGAN, DE COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABA EN SENTIDO ESTE-OESTE POR LA ANTES MENCIONADA Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA CON UN VEHICULO QUE LO HACIA POR CALLE LOS INMIGRANTES EN SENTIDO NORTE-SUR, SIENDO ESTE UN VOLKSWAGEN GOL DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 35 AÑOS DE EDAD, Y ACOMPAÑADA POR UN JOVEN DE 26,UNO DE 19 ,OTRO DE 18 Y UNA CHICA DE 20 AÑOS.
A RAÍZ DEL SINIESTRO SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSE Y EMERGENCIAS MÉDICAS TRASLADANDO AL HOSPITAL A TODOS LOS OCUPANTES DEL ÚLTIMO VEHÍCULO. SEGUIDO SE PUEDE SABER SEGÚN INFORME MÉDICO QUE TRES JÓVENES RESULTARON CON LESIONES LEVES, DOS CHICOS SIN LESIONES Y LA CHICA DE 20 AÑOS CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE PELVIS). QUEDANDO INTERNADA EN EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN EN OBSERVACIÓN.
SE INFORMÓ A LA FISCALÍA EN TURNO QUIEN DISPUSO SE INICIEN ACTUACIONES DE RIGOR.-
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