ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSE
EN LA VÍSPERA, APROXIMADAMENTE A LAS 22:50 HORAS PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES MORENO Y ARTIGAS, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL, MODELO 504, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 43 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR UNA JOVEN DE 28 AÑOS, CON DOMICILIO EN ESA CIUDAD LOS QUE CIRCULABAN DE OESTE-ESTE POR CALLE ARTIGAS Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE MORENO, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER HABRÍA PERDIDO EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y COLISIONÓ CON UN POSTE DE LUZ.
SE DIO INTERVENCIÓN A PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE TRASLADANDO A LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO AL NOSOCOMIO LOCAL, PUDIENDO CONSTATAR QUE LA FEMENINA RESULTÓ CON LESIONES LEVES, EN TANTO EL CONDUCTOR SIN LESIONES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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