ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ.
A LA HORA 18.40 DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ ES COMISIONADO A LA INTERSECCIÓN DE CALLES LAVALLE Y URQUIZA DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA, DONDE SE HABRÍA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONADOS. EN EL LUGAR SE CONSTATA QUE UN AUTOMÓVIL MARCA CITROEN, MODELO C4, CONDUCIDO POR UNA SEÑORA DE 44 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE SUS DOS HIJAS MENORES DE 13 Y 16 AÑOS, CIRCULANDO POR LAVALLE SENTIDO OESTE-ESTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER AL LLEGAR A URQUIZA ES COLISIONADO POR UN FIAT MODELO UNO, CONDUCIDO EN DIRECCIÓN NORTE-SUR POR UNA CIUDADANA DE 28 AÑOS, QUE IBA CON SU HIJA MENOR DE 6 AÑOS Y OTRA NIÑA DE 8.
LOS TRES OCUPANTES DEL ÚLTIMO DE LOS RODADOS, FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL LOCAL, SIENDO ATENDIDOS INMEDIATAMENTE Y SE AGUARDA EL INFORME REFERENTE AL CARÁCTER DE LAS LESIONES SUFRIDAS. LOS DEL OTRO AUTOMÓVIL HABRÍAN RESULTADO ILESOS. SE DIO INTERVENCIÓN AL MÉDICO, MECÁNICO POLICIAL EN TURNO Y PERSONAL DE DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA A LOS FINES PERTINENTES.-
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