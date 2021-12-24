ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 14 SIN LESIONADOS
EN LA TARDE DE HOY, ALREDEDOR DE LAS 18:00 HORAS PERSONAL POLICIAL ASISTIÓ A UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN EL KM 146 DE LA RUTA NACIONAL 14, CUANDO UN AUTOMOVIL MARCA FORD , MODELO KA DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA, DE 39 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ACOMPAÑADA DE SU ESPOSO, DE 45 AÑOS Y SUS TRES HIJOS ( 03, 10 Y 12 AÑOS) CIRCULABA POR DICHA VIA EN SENTIDO NORTE-SUR Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL RODADO DESPISTANDO E IMPACTANDO CON SU PARTE FRONTAL EL GUARDARRAIL.
SE DESTACA QUE SOLAMENTE SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES. LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO RESULTARON SIN LESIONES. SE DIO INTERVENCIÓN A PERSONAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO, COMISARÍA HUGHES Y DEL PUESTO CAMINERO DE MABRAGAÑA. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES.-
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