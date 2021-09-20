ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 135
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN RUTA INTERNACIONAL 135, LUGAR DONDE UNA MOTO GUERRERO TRIP 110, GUIADA POR UN MASCULINO DE 39 AÑOS, CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ, CHOCA LA BARRERA DEL PUESTO DE CONTROL DE GENDARMERÍA. COMO CONSECUENCIA, RESULTÓ LESIONADO Y ES TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD. CABE DESTACAR QUE SU RODADO FUE RETENIDO POR ALCOHOLEMIA POSITIVO.
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