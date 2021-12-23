ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 130 (EX 26) –LESIONES LEVES-
ANOCHE ALREDEDOR DE LAS 21:00 HORAS, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA Nº 130 (EX 26), KM. 2. FUE PROTAGONIZADO POR DOS MOTOS, LA PRIMERA, MARCA YAMAHA, MODELO YBR 125, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 21 AÑOS, ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA DE LA MISMA EDAD, AMBOS DOMICILIADOS EN SAN JOSÉ, QUE CIRCULABA POR DICHA VÍA EN DIRECCIÓN NORTE-SUR, Y LA OTRA MARCA BAJAJ, MODELO ROUSER 200 CC., CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 47 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN COLÓN, QUE LO HACÍA EN SENTIDO SUR-NORTE. AMBOS RODADOS COLISIONARON DE FRENTE. A RAÍZ DEL IMPACTO, EL CONDUCTOR DE 47 AÑOS QUE VIAJABA SOLO, RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, EN TANTO QUE LOS DOS OCUPANTES DEL OTRO MOTOCICLO RESULTARON ILESOS. INTERVINO EN EL LUGAR, PERSONAL DE SECCIÓN ASUNTOS JUDICIALES, DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA DE JEFATURA COLÓN, MÉDICO POLICIAL, MECÁNICO DE TURNO, ADEMÁS PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL LOCAL. SE REALIZARON TEST DE ALCOHOLEMIA A LOS CONDUCTORES CON RESULTADO NEGATIVO. SE LABRARON ACTUACIONES SIMPLES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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