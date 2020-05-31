ACCIDENTE DE TRANSITO EN PIAMONTE Y GOUCHON DE COLON
EN LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN PIAMONTE Y GOUCHON, DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE COLISIONAN UN PEUGEOT 306, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 35 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO BLITZ 110 GUIADA POR UNA JOVEN DE 22 AÑOS QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE UNA MENOR DE 12 AÑOS. A RAÍZ DE LO SUCEDIDO LAS MISMAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL LOCAL DONDE EXAMINADAS RESULTARON CON LESIONES LEVES. EL AUTOMÓVIL FUE RETENIDO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y ALCOHOLEMIA POSITIVA.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415