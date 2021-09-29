ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN PIAMONTE Y GALLIARD DE COLON
EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 21:45 HORAS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES PIAMONTE Y GALLIARD DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA, MARCA HONDA MODELO TITAN ,150CC. CONDUCIDA POR UNA JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD Y OTRA MOTO, MARCA MOTOMEL, COLOR NEGRA, MODELO 150CC CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 20 AÑOS, CON DOMICILIO EN COLON.
COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO AMBAS CIUDADANAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD, LUEGO DE SER ATENDIDAS SE DETERMINÓ QUE LAS LESIONES SERÍAN DE CARÁCTER LEVES.
INTERVINO EN EL LUGAR PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, MÉDICO DE POLICÍA, PERSONAL POLICIAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO, INSPECCIÓN MUNICIPAL Y PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS(EMER).-
__
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415