ACCIDENTE DE TRANSITO EN PEYRET Y COMBATIENTES DE MALVINAS
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO A LAS 13.20 HS EN PEYRET Y COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE UNA RENAULT DUSTER CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 59 AÑOS , DOMICILIADO EN BUENOS AIRES Y UNA MOTO CORVEN ENERGY, GUIADA POR UNA JOVEN DE 23 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTA ÚLTIMA RESULTO CON LESIONES Y FUE TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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