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ACCIDENTE DE TRANSITO EN MAIPÚ Y LIMA DE COLON

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PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRANSITO, OCURRIDO EL DÍA DE HOY, EN MAIPÚ Y LIMA DE LA CIUDAD DE COLON, ENTRE UNA RENAULT DUSTER CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 38 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO YAMAHA YBR 125 CC, GUIADA POR UN MASCULINO DE 27 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTRO DE 17, AMBOS DOMICILIADOS EN SAN JOSE. COMO CONSECUENCIA UN OCUPANTE DEL RODADO MENOR RESULTO CON LESIONES LEVES.

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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