ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA AUTOVÍA
ESTA MADRUGADA PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN LA AUTOVÍA GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS E INTERSECCIÓN ACCESO COLON (A METROS DE LA ESTACIÓN SHELL) ENTRE UN NISSAN TIDA CON 5 OCUPANTES, DOMICILIADOS EN BUENOS AIRES, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 46 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DE ESTE VUELCO RESULTARON TODOS LESIONADOS Y FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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