ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN GAILLARD Y ALVEAR DE COLÓN
EN LA TARDE DE HOY, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES GAILLARD Y ALVEAR DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO CRUZE, CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA DE 47 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO, MODELO TRIP, DE 150 CC, GUIADA POR UNA FEMENINA DE 24 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTA ÚLTIMA RESULTA LESIONADA Y ES TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN PARA SU ADECUADA ATENCIÓN.
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