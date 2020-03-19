ACCIDENTE DE TRANSITO EN FERRARI Y RUFINO MIR
PERSONAL DE SECCIÓN JUDICIALES INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN BV. FERRARI Y RUFINO MIR, LUGAR DONDE COLISIONARON UNA CHEVROLET TRACKER, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 50 AÑOS (DOMICILIADO EN COLON) Y UNA MOTO ZANELLA RX 150, GUIADA POR UN JOVEN DE 27 AÑOS, DOMICILIADO EN UBAJAY, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA DE 31 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE RETUVO EL MOTOVEHÍCULO POR CARECER DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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