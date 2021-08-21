ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
EN LA FECHA EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE PELLENC Y GOUCHON DE LA CIUDAD DE COLON, ENTRE UNA MOTO MARCA HONDA, MODELO TITAN 150 CONDUCIDO POR UN MENOR DE 15 DE EDAD Y ACOMPAÑADO POR SU HERMANA DE 12 AÑOS CUANDO CIRCULABA POR CALLE GOUCHON CON DIRECCIÓN OESTE-ESTE Y POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL RODADO CHOCANDO UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO MERIVA EL CUAL SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN CORDON NORTE DE CALLE GOUCHON LLEGANDO CASI A PELLENC. LOS MENORES SON TRASLADADOS POR EMERGENCIAS MÉDICAS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN, POR LESIONES DE CARÁCTER LEVES. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LA RETENCIÓN DEL RODADO BAJO ACTA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y POR SER MENORES SIN PERMISO LEGAL.-
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