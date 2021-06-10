ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON:
PERSONAL POLICIAL INTERVINO POR UN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 21:30 HORAS EN CALLES PIAMONTE Y BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE COLON, ENTRE DOS MOTOCICLETAS.
EL PRIMER RODADO UNA MOTO MARCA YAMAHA FZ 150 ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO (34), DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE. EN TANTO EL SEGUNDO VEHÍCULO INVOLUCRADO UNA MOTO ECONO CE 110 CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN (20) CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE COLON QUIEN COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DEBIÓ SER ASISTIDO Y TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD, RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO CON EDEMA CEREBRAL Y FRACTURAS MÚLTIPLES).SE DIO INTERVENCIÓN A LA FISCALÍA EN TURNO,QUIEN DISPUSO EL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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