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ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON

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EN HORAS DE LA TARDE EN LA VÍSPERA OCURRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE SANGUINETTI Y SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE COLON. EL MISMO FUE PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA, (MOP-726) CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 54 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN ZONA DE BALNEARIO SAN JOSE Y UNA MOTO MARCA MOTOMEL (B110) GUIADA POR UN JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLON.COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL JOVEN RESULTÓ CON ESCORIACIONES.-

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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