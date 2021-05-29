ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
EN HORAS DE LA TARDE EN LA VÍSPERA OCURRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE SANGUINETTI Y SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE COLON. EL MISMO FUE PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA TOYOTA, (MOP-726) CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 54 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN ZONA DE BALNEARIO SAN JOSE Y UNA MOTO MARCA MOTOMEL (B110) GUIADA POR UN JOVEN DE 29 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLON.COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL JOVEN RESULTÓ CON ESCORIACIONES.-
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