ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
EN LA MAÑANA DE ESTE MIÉRCOLES, APROXIMADAMENTE A LAS 09:45 HORAS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES HERNÁNDEZ Y REIBEL PROTAGONIZADO POR UNA RENAULT MASTER, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 55 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA BETA, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN NUESTRA CIUDAD. EL CONDUCTOR DE LA MOTO RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, EN TANTO QUE EL DEL AUTOMÓVIL RESULTÓ SIN LESIONES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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