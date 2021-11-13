ACCIDENTE DE TRANSITO EN COLON
EN LA VÍSPERA, ALREDEDOR DE LAS 20:45 HORAS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN CALLES BOLÍVAR Y SOURIGUES, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL, MARCA FIAT PALIO CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 38 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA POR CALLE SOURIGUES Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE CALLE BOLÍVAR CON SENTIDO NORTE –SUR Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA CON UNA BICICLETA, MARCA VENZO CONDUCIDO POR UN MENOR DE EDAD, EL CUAL CIRCULABA POR CALLE BOLÍVAR EN SENTIDO ESTE A OESTE. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, EL JOVEN FUE ASISTIDO POR PERSONAL DE EMERGENCIAS MEDICAS QUE PROCEDIÓ AL TRASLADO DEL HOSPITAL SAN BENJAMÍN CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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