ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLÓN
A LAS 13:25 HORAS PERSONAL POLICIAL INTERVINO EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN CALLES PERÓN Y GALLARD DE LA CIUDAD DE COLON. ENTRE UN AUTOMÓVIL FIAT UNO, CONDUCIDO POR CIUDADANO DE 30 AÑOS QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, MODELO 125, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 40 AÑOS DE EDAD, QUIEN RESULTÓ CON LESIONES LEVES (ESCORIACIONES EN LA RODILLA Y HOMBRO IZQUIERDO). OTRO ACCIDENTE, MINUTOS CERCANOS A LAS 18:00 HORAS OCURRIDO EN CALLES 12 DE ABRIL Y GRAL PAZ, DE ESTA CIUDAD. ENTRE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET, MODELO ASTRA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 45 AÑOS DE EDAD,COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO XR, DE 250 CC, CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 28 AÑOS DE EDAD. CABE DESTACAR QUE SOLO HUBO DAÑOS MATERIALES, AMBOS CONDUCTORES RESULTARON SIN LESIONES.-
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