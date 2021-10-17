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ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON

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EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN  ACCIDENTE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES ALBERDI Y GRAL PAZ DE  ESTA CIUDAD, PROTAGONIZADO  POR UN AUTOMÓVIL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VOYAGE, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 30  AÑOS DE EDAD EL  QUE CIRCULABA POR CALLE GENERAL PAZ CON SENTIDO DE CIRCULACIÓN SUR A NORTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO TITAN, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD  QUE IBA ACOMPAÑADO POR OTRO  CHICO, LOS QUE CIRCULABAN POR CALLE ALBERDI DE OESTE A ESTE, PRODUCIENDO EN LA COLISIÓN LESIONES DE CARÁCTER LEVES AL CONDUCTOR  Y AL  ACOMPAÑANTE DE LA MOTOCICLETA. AMBOS VEHÍCULOS RESULTARON CON DAÑOS PARCIALES.  POSTERIOR A ESTO SE REALIZÓ CONTROL DE ALCOHOLEMIA DE AMBOS CONDUCTORES RESULTANDO POSITIVO AL CONTROL EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA, MOTIVANDO SU RETENCIÓN. INTERVINO EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL, DIVISION CRIMINALISTICA ,EMERGENCIAS MÉDICAS Y  INSPECCIÓN MUNICIPAL.-

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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