ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
EN LA FECHA Y SIENDO LAS 08:30 HORAS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES BOLÍVAR Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE LA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO TITAN 150CC CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD Y UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET S10 CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 54 AÑOS DE EDAD.
SE DA INTERVENCIÓN A PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADAR AL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD.
POSTERIORMENTE EL MEDICO DE POLICÍA EN TURNO INFORMA QUE LAS LESIONES DEL CIUDADANO SERIAN DE CARÁCTER GRAVES POR FRACTURA DE MUÑECA IZQUIERDA. SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO QUIEN ORDENÓ QUE SE REALICEN ACTUACIONES DE RIGOR. MINUTOS MÁS TARDE, PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL REALIZÓ CONTROL DE ALCOHOLEMIA CON RESULTADO NEGATIVO AL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA Y SE RETUVO LA MOTOCICLETA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA CIRCULAR. INTERVINO EN EL LUGAR PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, MÉDICO DE TURNO, MECANICO POLICIAL, PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL ,COMANDO RADIOELÉCTRICO Y EMERGENCIAS MÉDICAS.-
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