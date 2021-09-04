ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN RUTA 135 KM 8, DE NUESTRA CIUDAD, CUANDO UNA CAMIONETA DE MARCA CHEVROLET, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 62 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA POR RUTA 135 CON SENTIDO DE CIRCULACION ESTE-OESTE Y POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, DE COLOR AZUL, CONDUCIDO POR MASCULINO DE 34 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE MISIONES Y ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, REALIZA UNA MANIOBRA NO PERCANTANDOSE DEL VEHICULO QUE VENIA EN DIRECCION CONTRARIA Y COLISIONAN. POSTERIORMENTE PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS TRASLADA A LA FEMENINA AL NOSOCOMIO LOCAL CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. INTERVINO EN EL LUGAR DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, MECÁNICO EN TURNO, MÉDICO DE POLICÍA Y SECCIÓN JUDICIALES DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415