ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON
EN LA FECHA Y SIENDO ALREDEDOR DE LAS 14:00 HORAS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN CALLES SAN MARTIN Y DUCE DE NUESTRA CIUDAD, CUANDO UNA MOTO MARCA HONDA MODELO CBR 250 CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 35 AÑOS DE EDAD,ACOMPAÑADO DE UNA FEMENINA DE 28 AÑOS,AMBOS CON DOMICILIO EN COLON,CIRCULABAN POR CALLE SAN MARTIN CON SENTIDO ESTE-OESTE Y POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONA EN LA PARTE TRASERA DE UNA AUTOMOVIL MARCA MERCEDES BENZ, DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR MASCULINO DE 42 AÑOS DE EDAD,ORIUNDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SE HACEN PRESENTES EN EL LUGAR PERSONAL DE EMERGENCIA MÉDICAS (EMER) LOGRANDO CONSTATAR QUE NINGUNO DE LOS INVOLUCRADOS RESULTÓ CON LESIONES. INTERVINO PERSONAL POLICIAL DE SECCIÓN JUDICIALES, GABINETE CRIMINALÍSTICO Y MECÁNICO POLICIAL EN TURNO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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