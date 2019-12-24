ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE JUNÍN E IRIGOYEN DE SAN JOSÉ
POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 38 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO CORVEN ENERGY, QUE ERA GUIADA POR UNA JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA ESTA ÚLTIMA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, FUE ASISTIDA Y TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ.
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