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ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE JUNÍN E IRIGOYEN DE SAN JOSÉ

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POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 38 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO CORVEN ENERGY, QUE ERA GUIADA POR UNA JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA ESTA ÚLTIMA RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, FUE ASISTIDA Y TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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