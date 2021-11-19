ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE 9 DE JULIO DE SAN JOSÉ
EN HORAS DE LA TARDE, SIENDO LAS 18:30 HS APROXIMADAMENTE, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN CALLE 9 DE JULIO, LUGAR DONDE UNA FEMENINA DE 41 AÑOS, QUE CIRCULABA EN UNA JEEP RENEGADE, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, PIERDE EL CONTROL DE ESTA Y COMO CONSECUENCIA IMPACTA UNA VOLKSWAGEN SAVEIRO QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADA. A RAÍZ DE LAS LESIONES SUFRIDAS POR LA CONDUCTORA DE LA JEEP DEBIÓ SER TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ.
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