ColonNoticias

ACCIDENTE DE TRÁNSITO  EN BOLÍVAR Y PERÓN

por ·

EN LA TARDE DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE BOLÍVAR Y  AVENIDA PRESIDENTE PERÓN DE LA CIUDAD DE COLON, DONDE POR CAUSAS QUE SE  TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE  UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG, 150CC, COLOR NEGRA, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 20 AÑOS DE EDAD Y UN AUTOMÓVIL CHEVROLET, MODELO CORSA CONDUCIDO  POR UNA CIUDADANA DE  43 AÑOS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE.

SE HACE PRESENTE PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADAR A LA CONDUCTORA DE LA MOTO AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON. POSTERIORMENTE EL MÉDICO DE POLICÍA INFORMA QUE LAS LESIONES SERÍAN DE CARÁCTER LEVES. INTERVIENEN  EN EL LUGAR, PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, COMANDO RADIOELÉCTRICO, MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO E INSPECCIÓN MUNICIPAL. CABE DESTACAR QUE  EL MOTOVEHÍCULO FUE RETENIDO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.-

 

__

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Post Views: 17

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *