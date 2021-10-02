ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BOLÍVAR Y PERÓN
EN LA TARDE DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE BOLÍVAR Y AVENIDA PRESIDENTE PERÓN DE LA CIUDAD DE COLON, DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG, 150CC, COLOR NEGRA, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 20 AÑOS DE EDAD Y UN AUTOMÓVIL CHEVROLET, MODELO CORSA CONDUCIDO POR UNA CIUDADANA DE 43 AÑOS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE.
SE HACE PRESENTE PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADAR A LA CONDUCTORA DE LA MOTO AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE LA CIUDAD DE COLON. POSTERIORMENTE EL MÉDICO DE POLICÍA INFORMA QUE LAS LESIONES SERÍAN DE CARÁCTER LEVES. INTERVIENEN EN EL LUGAR, PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, COMANDO RADIOELÉCTRICO, MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO E INSPECCIÓN MUNICIPAL. CABE DESTACAR QUE EL MOTOVEHÍCULO FUE RETENIDO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.-
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