ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BALCARCE Y ALBERDI
PERSONAL POLICIAL INTERVINO POR UN ACCIDENTE OCURRIDO ESTA MAÑANA EN BALCARCE Y ALBERDI ENTRE DOS RODADOS. EL PRIMER AUTO UN CHEVROLET CORSA ERA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 75 AÑOS QUE IBA ACOMPAÑADO DE UNA CIUDADANA DE 64, QUIEN COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DEBIÓ SER ASISTIDA Y TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD. EN TANTO EL SEGUNDO VEHÍCULO INVOLUCRADO UN HONDA CIVIC, FUE RETENIDO POR PERSONAL MUNICIPAL POR DAR ALCOHOLEMIA POSITIVA SU CONDUCTOR UN JOVEN DE 26 AÑOS.
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