ACCIDENTE DE TRANSITO CON FALLECIDOS
EN LA FECHA, PASADAS LAS 8 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA IBICUY CONCURRE A RUTA PROVINCIAL 45 A LA ALTURA DEL KM APROX. 3 1/2, LUGAR DONDE MOMENTOS ANTES SE HABÍA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO FOX, EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE IBICUY, CIRCULANDO EN SENTIDO ESTE-OESTE, ES DECIR QUE LLEGABAN A LA IBICUY; Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, ESTE RODADO SE HABRÍA CRUZADO DE CARRIL IMPACTANDO A UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA, MODELO VC 150, EN LA CUAL SE MOVILIZABAN 2 MASCULINOS; UNO PIERDE LA VIDA EN EL ACTO MIENTRAS QUE EL SEGUNDO FALLECE MIENTRAS ERA TRASLADADO POR LA AMBULANCIA LOCAL HACIA EL HOSPITAL LOCAL. LOS OCUPANTES DEL AUTO RESULTARON ILESOS. SE PUDO ESTABLECER QUE LAS PERSONAS FALLECIDAS, SERIAN DOS HERMANOS DE APELLIDO VENENCIO, MAYORES DE EDAD, TAMBIEN ORIUNDOS DE LA MISMA LOCALIDAD. EN EL LUGAR SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS DE RIGOR, ACTUANDO PERSONAL DE CRIMINALISTICA. INTERVIENE LA FISCALIA LOCAL, QUIEN DISPUSO LA APREHENSIÓN DEL CHOFER DEL AUTOMOTOR.-
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JEFATURA DEPARTAMENTAL ISLAS DEL IBICUY.-