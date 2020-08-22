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ACCIDENTE DE TRANSITO CALLE LAPRIDA COLON

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EN LA MADRUGADA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE LAPRIDA, LUGAR DONDE IMPACTARON UN FIAT UNO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 25 AÑOS QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE OTRO DE 24 Y UNA CAMIONETA VOLKSWAGEN PROPIEDAD DE UN CIUDADANO. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE RESULTAN CON LESIONES LEVES LOS OCUPANTES DEL FIAT, SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE INSPECCIÓN QUIEN LES REALIZÓ LOS CORRESPONDIENTES CONTROLES DE ALCOHOLEMIA, ARROJANDO AMBOS RESULTADO POSITIVO. PERSONAL DE EMER QUE ATENDIÓ A LOS LESIONADOS Y POSTERIOR TRASLADO HACIA EL NOSOCOMIO LOCAL PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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